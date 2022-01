DL SOSTEGNI, (TORTO) M5S: “CONTRASTARE FRODI, MA NON LIMITARE STRUMENTO ESSENZIALE COME SUPERBONUS”

ROMA – “L’obiettivo di contrastare le frodi, peraltro già perseguito con delle norme contenute dalla Legge di Bilancio, non deve limitare l’efficacia e l’inclusività di una misura essenziale come il Superbonus. Ecco perché come Movimento 5 Stelle riteniamo sia sbagliato circoscrivere eccessivamente la libera cedibilità dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi, come prevede una norma inserita nel testo del Dl Sostegni ter licenziato dal Consiglio dei ministri. Questo renderebbe possibile la cessione dei crediti di imposta ai soli intermediari finanziari, limitando enormemente le possibilità di ottenere le agevolazioni, penalizzando così imprese e famiglie, oltre che la concorrenza. In questo modo, infatti, solo le banche potrebbero fissare il “prezzo” e giocare così al ribasso”.

Lo dichiara Daniela Torto, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e capogruppo in commissione Bilancio.

“La soluzione al problema delle frodi è già contenuta in una proposta del M5S, ovvero implementare una piattaforma informatica di cessione e certificazione dei crediti d’imposta. Un modello come quello del Superbonus non può essere stravolto in corso d’opera, ma semmai perfezionato. Rischieremmo soltanto di far perdere fiducia al mondo delle imprese, a causa del timore di continue modifiche. Siamo pronti sin da ora a proporre emendamenti al decreto per sanare questa situazione. Mi auguro che questa norma venga rivista, per evitare di depotenziare una misura che sta dando risultati straordinari”, conclude Torto.