DOCUMENTO FINANZA PUBBLICA: LIRIS, “CON GOVERNO MELONI ITALIA UNICA NAZIONE NON IN RECESSIONE IN UE”

ROMA – “Questo documento di finanza pubblica rappresenta la visione di questo governo che tiene e tiene bene. Nonostante il contesto mondiale molto difficile, tra guerre commerciali e guerre militari, il governo Meloni guida una Nazione, l’Italia, che è l’unica a non essere in recessione in Europa”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, nella sua dichiarazione di voto sulla risoluzione presentata dalla maggioranza al Documento di finanza pubblica, approvato al Senato.

“Un’Italia dei record, quella dell’esecutivo in carica – ha aggiunto Liris -, dal ribasso della disoccupazione al record dell’occupazione, dal Pil in positivo al taglio del cuneo fiscale e all’aumento del potere di acquisto delle famiglie italiane”.

“Per tutti questi motivi il voto di Fratelli d’Italia è convintamente favorevole a questo Dfp che smentisce nei numeri le speranze nefaste di un Pd che vorrebbe un’Italia in recessione”, ha concluso.