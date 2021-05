DOGLIOLA – Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un motociclo sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita, lungo la strada statale 650 “Di Fondo Valle Trigno” , all’altezza di Dogliola, in provincia di Chieti.

Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.