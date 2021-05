DOLORE STRAZIANTE A CASALBORDINO PER MORTE IN INCIDENTE DEL 25ENNE ANDREA SANTINI

PESCARA – E’ piombato il dolore e lo sconforto a Casalbordino, in provincia di Chieti, per la morte tragica di Andrea Santini, 25 anni, operatore agricolo vittima ieri mattina di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9 a pochi metri dal casello autostradale Vasto nord. Il giovane, residente nella frazione Miracoli, mentre in sella alla moto del padre, una Honda Hornet e stava percorrendo la Provinciale 154 verso la costa, all’altezza dello svincolo del casello si è scontrato con una vettura Hyundai Cona condotta da un 57enne di Villalfonsina che pare stesse svoltando in direzione dell’ingresso autostradale.

Subito soccorso, il giovane è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Pescara dove è arrivato in condizioni disperate. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è morto dopo poche ore.

Illeso invece il conducente dell’auto.

Cause e dinamica dell’impatto mortale sono al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Ortona diretta dal capitano Luigi Grella.

“È una di quelle notizie che devastano una comunità»”, ha commentato il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci.