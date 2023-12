DOMANI A CARREFOUR RACCOLTA ALIMENTI PER FAMIGLIE AQUILANE CHE SI RIVOLGONO ALLE SUORE DI S. BASILIO

L’AQUILA – E’ prevista per domani al supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila, la consueta raccolta alimentare pre-natalizia, organizzata dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v.”, la settima raccolta per l’anno 2023, questa volta destinata alle famiglie bisognose che si rivolgono alle monache Benedettine Celestine del Monastero San Basilio dell’Aquila e alle associazioni che aderiscono a questa iniziativa.

“Natale è alle porte- dicono gli organizzatori- rendiamolo più sereno soprattutto a chi ne ha più bisogno. Molte persone non hanno affetti, sosteniamoli donando loro una piccola spesa». Saranno coinvolte per questa raccolta, l’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv, MissiOn Amici di San Basilio e la Caritas parrocchiale della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. Gli alimenti maggiormente richiesti sono: carne in scatola, legumi, olio, riso bianco, zucchero, farina, passata di pomodoro, pasta, fette biscottate, latte a lunga conservazione, tonno. E, come ha detto Papa Francesco: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Si allega la locandina dell’evento e alcune immagini”.