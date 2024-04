FOSSACESIA – Domani, sabato 20 aprile, alle ore 11:30, a Fossacesia, in provincia di Chieti, verrà intitolata alla Città de L’Aquila il piazzale che si trova tra via dei Pioppi e via Bachelet.

Alla manifestazione, oltre alle autorità locali, sarà presente anche il sindaco della città capoluogo di regione, Pierluigi Biondi.