DOMANI ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DELLA MARELLI A SULMONA: SI ATTENDE IL PIANO INDUSTRIALE

SULMONA E’ stata convocata per domani dalle organizzazioni sindacali l’assemblea con gli operai dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona (L’Aquila), all’indomani del vertice romano con l’azienda. Preoccupano i cento potenziali esuberi previsti nel 2024, seppur in diminuzione rispetto alle 135 unità che erano stato annunciate.

“La produzione resta incerta perchè se non sono stati resi noti investimenti sullo stabilimento come pure deve ancora essere illustrato il piano industriale”- commentano i sindacati della fabbrica sulmonese che monitorano anche gli esuberiin quanto tra i cento ci sarebbero operai di tutti i livelli e non solo over 55 vicini al pensionamento. Per questo domani le sigle sindacali si confronteranno con gli operai.