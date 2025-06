DOMANI E DOMENICA LEGA NELLE PIAZZE ABRUZZESI PER SPIEGARE LE NOVITA’ DEL DECRETO SICUREZZA

L’AQUILA – Domani, sabato 21, e domenica 22 giugno la Lega sarà presente nelle piazze abruzzesi con i gazebo per incontrare i cittadini e condividere i contenuti del Decreto Sicurezza, fortemente voluto dal partito e dal Vicepremier Matteo Salvini.

“Il Decreto sicurezza è il simbolo di un impegno vero, concreto, reale della Lega al Governo. Introduce misure concrete contro l’illegalità: dallo sgombero delle case occupate abusivamente a pene più severe per chi aggredisce o ostacola pubblici ufficiali, agenti e operatori sanitari, e per chi truffa gli anziani. Ed ancora prevede un inasprimento delle pene per chi impiega minori nell’accattonaggio, daspo nelle stazioni contro scippi e borseggi, carcere per chi blocca la circolazione o impedisce agli altri di lavorare, viaggiare o accedere alle cure sanitarie. E’ un risposta chiara e decisa alle richieste che arrivano quotidianamente dai territori, dai sindaci, dai cittadini onesti”.

Lo sottolineano Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale e i quattro coordinatori provinciali: Maurizio Bucci (Chieti), Emanuele Evangelista (Pescara), Daniele Ferella (L’Aquila), Andrea Scordella (Teramo).

I gazebo della Lega rappresenteranno come sempre anche l’occasione per raccogliere segnalazioni, idee, proposte e discutere, quindi, insieme alla gente delle necessità del territorio per trasformarle in azioni concrete. I gazebo in programma sabato 21 e domenica 22 giugno.

Provincia L’Aquila Sabato 21: L’Aquila (Quattro Cantoni) dalle 16 alle 19 Domenica 22: Pescina (piazza Mazzarino) dalle 9.30 alle 12.

Provincia Pescara Sabato 21: Pescara (via San Marco antistante farmacia Pasquali) dalle 10 alle 13; Montesilvano (piazzale Marconi) dalle 10 alle 13; Caramanico Terme (piazza Marconi) dalle 10 alle 12; Manoppello (corso Santarelli) dalle 10:30 alle 12:30, Domenica 22: Pescara (piazza Sacro Cuore) dalle 18 alle 20; Loreto Aprutino (piazza Garibaldi) dalle 10.30 alle 12.30.

Provincia Chieti Sabato 21: Chieti (piazza Valignani) dalle 9 alle 12.30; Francavilla al Mare (piazza Adriatico c/o Asterope) dalle 18 alle 20.30; Ortona (corso Vittorio Emanuele) dalle 18 alle 20 Domenica 22: Francavilla al Mare (piazza Sant’Alfonso) dalle 10 alle 13; Casalbordino (piazza Umberto I) dalle 9 alle 11; Monteodorisio (piazza Madonna delle Grazie) dalle 18 alle 19.30; Vasto (piazza Diomede) dalle 17 alle 20; Torino di Sangro (piazza della Libertà) dalle 10 alle 12. Provincia Teramo Sabato 21: Teramo (corso San Giorgio) dalle 9 alle 13; Silvi (piazza Marconi) dalle 19:30 alle 22:30.