DOMANI IL VICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SISTO SI INCONTRERA’ AD AVEZZANO CON GLI ORDINI FORENSI

AVEZZANO – Domani, venerdì, alle ore 11, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto sarà ad Avezzano. Il Viceministro, accompagnato dal Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, On. Nazario Pagano, e dal Consigliere Regionale Simone Angelosante, verrà accolto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Avv. Roberto Di Pietro, e dai rappresentanti degli altri Ordini Forensi d’Abruzzo nel Tribunale di Avezzano.

In tale sede, verrà affrontato il problema della soppressione dei Tribunali non provinciali di Avezzano, Sulmona, nell’aquilano e Vasto e Lanciano nel chietino. In particolare, si parlerà della riforma della geografia giudiziaria, partendo dalla legge regionale già approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale d’Abruzzo e fatta propria da altre importanti Regioni italiane. Il presentatore e primo firmatario della legge è stato il Consigliere Regionale Simone Angelosante.

Tale legge stabilisce che le spese stragiudiziarie per il funzionamento dei tribunali in questione siano a carico della Regione e degli Enti Locali. La legge è stata promossa proprio dall’Ordine degli Avvocati di Avezzano. Sarà un momento importante per salvaguardare il Tribunale di Avezzano e gli altri, dato che le proroghe rischiano di condurli all’esaurimento.

La Marsica e l’Abruzzo non possono permettersi di perdere questi presidi di legalità. Al termine dell’incontro, ci sarà una conferenza stampa del Viceministro, presieduta dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia della Provincia dell’Aquila, Dott. Gabriele De Angelis.