DOMANI IN CASSAZIONE IL RICORSO DEI TRE PALESTINESI ARRESTATI ALL’AQUILA

L’AQUILA – E’ fissata per domani in Cassazione l’udienza che dovrà vagliare il ricorso del difensore dei tre cittadini palestinesi arrestati a marzo per terrorismo contro la decisione del Riesame del tribunale dell’Aquila che ha confermato la custodia cautelare. Per i tre, Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh e difesi dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, la Corte d’Appello abruzzese ha già respinto una richiesta di estradizione presentata da Israele.

“Nonostante la collocazione del governo italiano a sostegno dello stato di Israele, la speranza è che la Corte di Cassazione faccia prevalere il diritto e le convenzioni internazionali riconoscendo la piena legittimità del popolo palestinese di lottare contro la potenza occupante e conseguentemente annulli le misure cautelari”, afferma l’avvocato Rossi Albertini.