DOMANI INAUGURAZIONE “STANZA ALLATTAMENTO” IN UFFICI DI VIA ROMA DEL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Verrà presentata domani, martedì 5 dicembre, alle ore 11:30 negli uffici comunali di via Roma, la “stanza dell’allattamento”.

Parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore ai Servizi Demografici, Paola Giuliani, l’assessore alle Pari Opportunità, Ersilia Lancia, e l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.

In questo locale, adibito per l’occasione con poltroncine, fasciatoio, giochi per i più piccoli e aria condizionata, le neo mamme potranno comodamente, e con la opportuna riservatezza, accudire i propri bambini mentre attendono di usufruire dei servizi forniti dall’Ente (carte d’identità, certificati ecc.). L’iniziativa si aggiunge a quelle già attivate dall’Assessorato guidato da Paola Giuliani per offrire un servizio migliore ai cittadini, come il Servizio Salta Fila o quello di traduzione in lingua Lis agli sportelli.