DOMANI RIPARTE DA ATRI IL CAMPER DELLA SALUTE FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO

ATRI – Riparte da Atri (Teramo) la seconda tranche del progetto “Abruzzo in salute”, finanziato dalla Regione per portare con un ambulatorio mobile i servizi sanitari di prossimità in tutto l’Abruzzo.

Nell’arco di tre anni saranno raggiunti tutti i 47 comuni della provincia di Teramo e da mercoledì si parte con la prima di dieci tappe che si concluderanno i primi di maggio. Le visite e gli esami nel camper si potranno effettuare dalle ore 9 del 13 marzo nel comune di Atri dove la casa mobile della salute sarà aperta fino alle ore 17 per quattro giorni, poi proseguiranno in altri centri.

I residenti dei comuni interessati potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori: ci si potrà sottoporre con apparecchiature all’avanguardia a screening mammografico (mammografia), del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), Ecg, controllo dei nei sospetti e spirometria. La casa della salute è attrezzata con diversi ambulatori, sale di attesa, servizi igienici e attrezzatura diagnostica di ultima generazione.

“I risultati raggiunti nei comuni dell’entroterra con la prima tappa del camper sono stati positivi, portare servizi sanitari nel territorio è importante e continuiamo ad esortare tutti i cittadini ad usufruire del servizio che contribuisce anche ad abbattere le liste di attesa” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia “questo progetto si aggiunge alla campagna di prevenzione della Asl di Teramo svolta su cosiddetto “camper rosa” e con altri tre camper destinati ad alcune aree disagiate della provincia. Il camper dopo il primo giro che coinvolgerà undici comuni tornerà poi ad ottobre e sosterà in altri centri della provincia di Teramo” conclude il direttore.

Gli undici comuni teramani interessati da questa fase del progetto sono: Atri, Notaresco, Morro D’Oro, Bellante, Mosciano, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Castellalto e Canzano (questi ultimi due comuni saranno accorpati).