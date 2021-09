DOMATO DOPO 7 GIORNI ROGO PARCO MAIELLA, IN FUMO 100 ETTARI

PESCARA – Dopo oltre una settimana di lavoro incessante è stato domato l’incendio che ha interessato il Parco nazionale della Maiella, nel versante pescarese, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano.

In fumo, tra area naturale, pascoli arborati e pineta, oltre cento ettari. L’area resta presidiata per le attività di bonifica e di monitoraggio. L’incendio era divampato domenica 12 settembre. Per tutta la settimana sul posto hanno lavorato Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, Esercito e tecnici del Parco, con il supporto di elicotteri e Canadair.

Il rogo, secondo le prime ipotesi, sarebbe di natura dolosa, ma in tal senso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri Forestali del reparto Parco.