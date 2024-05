DOMATO UN INCENDIO IN UNA CAMERA DI UNA STRUTTURA RICETTIVA DI PESCARA: NESSUN FERITO

PESCARA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara, con autopompa e autoscala, e intervenuta ieri in via C. Colombo A Pescara a seguito di segnalazione di incendio in una struttura ricettiva. Le fiamme si sono sviluppate in una camera posta al terzo piano dell’ edificio.

L’incendio è stato prontamente estinto evitando il coinvolgimento dei locali attigui. Le cause sono da ricondurre ad un mal funzionamento di una apparecchiatura elettrica. I danni sono stati limitati alla sola stanza coinvolta dal fuoco, che ha riportato la distruzione di alcuni arredi e danni da fumo e calore. Non vi sono persone coinvolte nell’incendio. Sul posto ¨ intervenuto il funzionario VVF di guardia e la Polizia di Stato.