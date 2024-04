DOMENICA 12 MAGGIO A ROCCA DI CAMBIO PRIMA EDIZIONE DELLE “ROCCHE TRAIL” SU DUE PERCORSI

ROCCA DI CAMBIO – Tutto pronto per domenica 12 maggio 2024, a Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila, per la prima edizione dell’Altopiano delle Rocche Trail.

La gara si svolgerà su due percorsi: uno da 12 km che sale sul Monte Cagno e l’altro da 35 km che passa per la stazione sciistica di Campo Felice. I due percorsi attraverseranno le vie più belle e suggestive del paese più alto dell’Appenino. Prevista anche una camminata non competitiva che passa per la bellissima abbazia di Santa Lucia. C’è poi un evento riservato ai soli bambini. Alla fine della giornata di sport, pasta party per tutti! Iscrizioni su digitalrace.it!