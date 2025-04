DOMENICA 27 ASSEMBLEA DELLA BCC ABRUZZESE A MONTESILVANO: “NO DESERTIFICAZIONE BANCARIA”

PESCARA – Si terrà domenica 27 aprile, a partire dalle ore 10, presso il Palacongressi Dean Martin di Montesilvano (Pescara) la 68esima assemblea annuale della Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo. I soci sono chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio che si è chiuso al 31.12.2024, ad approvare le politiche di remunerazione e i limiti di fido per i clienti e gli esponenti aziendali.

L’Istituto, che ha di recente aperto due nuove filiali, a Francavilla e a Lanciano nel chietino, è impegnato nel contrasto alla desertificazione bancaria e nel corrispondere in particolare alle esigenze di credito di micro e piccole imprese, che rappresentano la struttura portante del sistema economico abruzzese. Fra le più recenti iniziative, il Mutuo Day ha offerto a tante giovani coppie la possibilità di acquistare la propria casa di abitazione con finanziamenti molto agevolati.

C’è poi l’impegno diretto della banca nella diffusione di una cultura della sostenibilità, sia attraverso l’utilizzo dei social media sia attraverso l’istituzione della Rivista Scientifica “Sustainable and Responsible Management”, accreditata presso l’Anvur e l’Aidea. L’Istituto ha fatto registrare volumi in importante crescita e un risultato economico molto positivo, oltre al mantenimento del proprio rating in “Fascia A”, secondo le modalità di misurazione delle performance gestionali adottate dalla Capogruppo Iccrea.

“La banca si ispira ai principi cooperativi della mutualità e si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune”, afferma il presidente Borgia, “essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera, che è sempre più vasto”.

La banca si caratterizza infatti per le proprie attività mutualistiche e solidaristiche, che realizza anche attraverso la creazione di due associazioni che sono l’Abruzzese Salute Ets (proprietaria della Rivista Scientifica) e la For You Aps (fondatrice dell’Osservatorio per la Gestione dei Rischi della Conoscenza, presieduto da Susanne Durst, studiosa di Management di chiara fama).

I soci della banca hanno raggiunto quota 3.400, mentre i clienti sono ben 18 mila. Entrare nella compagine sociale comporta vantaggi che sono di natura bancaria ed extrabancaria.