DOMENICA ALL’AQUILA MESSA A SAN BERNARDINO E PROCESSIONE IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI

L’AQUILA – Domenica 2 giugno la Chiesa celebra la Solennità del Corpus Domini. La festa venne istituita da Papa Urbano IV nel 1264 in seguito ad un miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena.

La celebrazione diocesana della solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore verrà celebrata nella Basilica di San Bernardino dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi. La celebrazione che avrà inizio alle ore 18,30 sarà seguita dalla tradizionale processione con il Santissimo per le vie del centro storico cittadino.

A partire dalla Basilica di San Bernardino il Santissimo Sacramento sarà portato in processione lungo Corso Vittorio Emanuele II per poi transitare su Piazza Duomo e terminare nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante) dove Sua Eminenza il Cardinale Petrocchi impartirà la Benedizione eucaristica ai fedeli convenuti. I bambini che hanno partecipato alla Messa di I Comunione sono invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica con il saio bianco. Le messe vespertine in città sono sospese.