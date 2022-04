DOMENICA DELLE PALME: LE CELEBRAZIONI ALLA CHIESA DELLE ANIME SANTE A L’AQUILA

L’AQUILA – Alle ore 18,00 di sabato 9 aprile avranno inizio sul sagrato della Chiesa di S. Maria del Suffragio in piazza Duomo i riti della celebrazione della domenica delle Palme e della Passione del Signore di questo anno 2022.

All’esterno, quindi, avverrà il rito di benedizione dei rami di ulivo e delle palme, contenute nelle bustine preparate nel rispetto delle disposizioni per evitare la trasmissione del contagio del virus, così come raccomandato dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti in una recente nota, diffusa in tutte le diocesi, con la quale ha invitato a svolgere con prudenza i Riti della Settimana Santa.

Le bustine sono state preparate e verranno distribuite dal Gruppo Scout Agesci L’Aquila3 che presta il suo prezioso servizio nella Chiesa delle Anime Sante.

Dopo il rito di benedizione i fedeli acclamanti l’ingresso di Gesù in Gerusalemme e il sacerdote, accompagnato dai ragazzi del cammino dell’iniziazione cristiana, entreranno in chiesa per celebrare la Messa della Passione del Signore con la proclamazione del Vangelo di Luca in forma dialogata e la conclusione dell’iniziativa quaresimale “Offri un pasto con il tuo digiuno” da destinare alla Caritas interparrocchiale della vicaria urbana.

Nel giorno di domenica 10 aprile le S. Messe di orario: 10,00-11,30 e 18,00 la liturgia avrà luogo con le stesse modalità della celebrazione prefestiva del sabato precedente.

Al termine di ogni celebrazione gli Scout, con ogni dovuta precauzione, distribuiranno anche i rami d’ulivo per consentire ai fedeli la tradizionale devozione sulle tombe dei propri cari defunti.