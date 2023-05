“DOMENICA FUORI PORTA”: DOPPIA USCITA TRA COLLINE TEATINE E COSTA DEI TRABOCCHI

CHIETI – Si viaggia – è proprio il caso di dire – verso uno strepitoso finale di stagione: “Una Domenica fuori porta” si prepara per la tappa sulle colline teatine e sulla Costa dei trabocchi per cui si è resa necessaria una seconda uscita per via delle tante richieste di partecipazione.

Domenica prossima, 14 maggio, e quella successiva, il 21, la rassegna enogastronomica itinerante porterà alla scoperta dell’azienda Di Sipio, sulle colline di Ripa Teatina (Chieti) che guardano il mare: una tenuta con vista mozzafiato, frutto dello scrupoloso restauro conservativo di antichi edifici e dell’edificazione della moderna cantina a impatto zero perfettamente integrata nel contesto.

Dopo la consueta visita della campagna e della cantina e la degustazione, per pranzo ci si sposterà al porto di Vasto (Chieti) dove la giovane chef Marianna D’Addario ha deciso di destinare anche alla ristorazione la struttura da sempre utilizzata dalla sua famiglia per la pesca, il trabocco Punta mare.

La rassegna enogastronomica itinerante che propone un calendario di dieci appuntamenti, da settembre a maggio, con l’obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati replicherà lo stesso programma domenica 21. I costi di ciascuna giornata della rassegna variano tra i 50 e i 65 euro e comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato.

Gli eventi saranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni. I costi di ciascuna giornata della rassegna variano tra i 50 e i 65 euro e comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato.