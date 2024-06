DOMENICA FUORI PORTA: FINALE DI STAGIONE DEDICATA AL VITIGNO MONTONICO NEL TERAMANO

L’AQUILA – Finale di stagione tutto dedicato al vitigno autoctono Montonico e alla sua terra di elezione, Bisenti e i centri limitrofi, in provincia di Teramo, per “Una domenica fuori porta”.

La rassegna enogastronomia itinerante che da un decennio porta alla scoperta delle realtà minori del vino in Abruzzo, domenica prossima, 9 giugno, condurrà alla scoperta dell’azienda agricola di Matteo Ciccone, una piccola realtà a cui si deve, insieme ad altre, la riscoperta e la valorizzazione del Montonico, particolarmente vocato per la spumantizzazione.

Alberto Ciccone produceva vino già dagli anni 80, Matteo Ciccone oggi raccoglie questo scettro: l’esperienza di un padre e l’entusiasmo di un figlio uniti da un’unica passione, la ricerca continua della qualità, al fine di produrre vini e spumanti di assoluto livello.

Domenica prossima, dopo la visita dell’azienda e della cantina, e la degustazione dei vini, ci si sposterà all’Agriturismo Domus Colle Marmo, per un pranzo all’insegna della tradizione.

L’organizzazione di Una domenica fuori porta, ideata da Alessia Di Giovacchino, giornalista/comunicatrice e sommelier, e Marco Signori, giornalista e direttore di Virtù Quotidiane, testata online di enogastronomia, è affidata a WelcomeAq, agenzia di viaggi, tour operator e ufficio informazione ed accoglienza turistica (Iat) dell’Aquila guidato da Andrea Spacca.

Il ricco calendario anche quest’anno ha abbracciato tutte e quattro le province, dall’entroterra alle colline. Si sono esplorate campagne, cantine e bottaie, per poi pranzare in ristoranti, agriturismi e osterie di qualità attentamente selezionati. I costi di ciascuna giornata variano e comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato. Gli eventi vengono effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni. Per informazioni, costi e prenotazioni: unadomenicafuoriporta@gmail.com, 0862-295927 o 345-5817185.

Una Domenica Fuori Porta, con le media partnership di Virtù Quotidiane e Radio L’Aquila 1, è realizzata anche grazie al sostegno di Dg Promotion, Jollygraph e William Zonfa-Il ristorante.

Unadomenicafuoriporta.jpeg~489 KBVisualizza Download.