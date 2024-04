“DOMENICA FUORI PORTA”: LA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA SI SPOSTA SULLE COLLINE TERAMANE

L’AQUILA – Si avvia al finale di stagione “Una domenica fuori porta”, la rassegna enogastronomia itinerante che da un decennio porta alla scoperta delle realtà minori del vino in Abruzzo. Il prossimo appuntamento, che è il penultimo, sarà sulle colline teramane alla scoperta di Vini La Quercia a Morro d’Oro (Teramo): un’azienda avviata negli anni sessanta e che dal 2000 è nelle mani di quattro soci che l’hanno trasformata e rilanciata. Anche a loro si deve, tra le altre cose, la riscoperta e la valorizzazione del montonico, vitigno autoctono di Bisenti (Teramo) particolarmente vocato per la spumantizzazione di cui La Quercia produce delle ottime espressioni.

Domenica 12 maggio, dopo la visita dell’azienda e della cantina, e la degustazione dei vini, ci si sposterà per il pranzo al ristorante Locanda San Michele, nelle verdi campagne tra Tossicia e Montorio al Vomano nel teramano, dove lo chef Gianluca Ricci, allievo di Heinz Beck, delizierà i partecipanti con la sua cucina contemporanea ma saldamente ancorata al territorio. L’organizzazione di Una domenica fuori porta, ideata da Alessia Di Giovacchino, giornalista/comunicatrice e sommelier, e Marco Signori, giornalista e direttore di Virtù Quotidiane, testata online di enogastronomia, è affidata a WelcomeAq, agenzia di viaggi, tour operator e ufficio informazione ed accoglienza turistica (Iat) dell’Aquila guidato da Andrea Spacca. Il ricco calendario abbraccia tutte e quattro le province, dall’entroterra alle colline. Si esplorano campagne, cantine e bottaie, per poi pranzare in ristoranti, agriturismi e osterie di qualità attentamente selezionati.

I costi di ciascuna giornata variano e comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato. Gli eventi vengono effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni. Per informazioni, costi e prenotazioni: [email protected], 0862-295927 o 345-5817185. Una Domenica Fuori Porta, con le media partnership di Virtù Quotidiane e Radio L’Aquila 1, è realizzata anche grazie al sostegno di Dg Promotion, Jollygraph e William Zonfa-Il ristorante.