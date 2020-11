DOMENICA IN: RENATO ZERO RICORDA TORTORETO MA SBAGLIA REGIONE, COMUNE INVITA CANTANTE A FARSI PERDONARE

TORTORETO – Renato Zero, nella trasmissione “Domenica in” in onda su Rai 1 ha ricordato, con simpatia e affetto, un suo concerto a Tortoreto Lido nello stabilimento “Trtrtr”, all’inizio della sua carriera. “Renato Zoo” uno spettacolo lontano, ma rimasto impresso nelle menti di tutti i residenti della cittadina balneare, i quali si sono emozionati e galvanizzati sentendosi citati nel salotto di Mara Venier.

L’orgoglio e l’emozione dei cittadini di Tortoreto, però, ha vacillato quando il cantante, in diretta nazionale, ha detto “Tortoreto Lido nelle Marche”, ma nessuno per rispetto del personaggio ha osato correggere la posizione geografica della cittadina. Questa mattina arriva la precisazione dell’amministrazione comunale, con la reverenza per l’artista geniale, che invita il cantante a rettificare la sua svista, invitandolo a visitare Tortoreto per farsi perdonare (appena la pandemia lo consentirà).

Lo Zero nazionale è chiamato a fare ammenda dell’innocente errore geografico, visitando la città divenuta importante meta balneare d’Abruzzo. “Dico, po’ succede, s’ha sbajate”-si legge in dialetto tra i commenti, tra clemenza e stima, apparsi immediatamente sui social. “Compare Renato, sicuramente ti sarai già pentito del tuo errore. vieni a Tortoreto, Teramo, Abruzzo, appena possibile: un bel concertino a gratis per devozione. Tu ti rifarai gli occhi, noi ci rifaremo le orecchie”, ricordando il concerto del Renato Zoo e di quando la proprietaria dello stabilimento nel vedere il furgoncino cercava gli elefanti e le tigri, ignorando di aver davanti a sé quello che sarebbe diventato uno dei più grandi animali da palcoscenico della scena musicale internazionale, Renato Zero. Anche la signora in quel caso sbagliò ad attribuire la collocazione.

Download in PDF©