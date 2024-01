DOMENICA INAUGURAZIONE A TERAMO DELLA SEDE ELETTORALE DELL’ASSESSORE REGIONALE QUARESIMALE

TERAMO – Sarà inaugurata domenica 14 gennaio alle ore 11, in via Veneto 13, la sede elettorale dell’Assessore regionale Pietro Quaresimale, candidato nella lista della Lega alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del prossimo 10 marzo, in appoggio al candidato presidente Marco Marsilio.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza del sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo, la sede diverrà luogo aperto alla cittadinanza, teatro ideale di quel confronto che è nutrimento stesso dell’attività politica e che, nell’agire dell’assessore Quaresimale, è sempre stata la bussola ispiratrice.