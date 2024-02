DOMENICA PRIMO PELLEGRINAGGIO PER L’INDULGENZA A COLLEMAGGIO DELLA FORANIA URBANA AQUILANA

L’AQUILA – Nell’opportunità del tempo, di ulteriori dodici mesi di grazia giubilare in prolungamento della Perdonanza Celestiniana, donato da Papa Francesco alla Chiesa aquilana fino al 24 dicembre 2024 con l’indizione dell’Anno del Perdono, le 10 Foranie, in cui è territorialmente articolata la diocesi aquilana, si recheranno a Collemaggio per vivere e celebrare la gioia del perdono e pregare più intensamente affinché il venticinquennale traguardo possa portare tanti buoni frutti per questo secolo così tormentato.

Il primo dei pellegrinaggi foraniali alla Basilica di Collemaggio sarà Domenica 4 febbraio e interesserà la Forania Urbana, guidata dal Vicario Foraneo don Daniele Pinton, con i parroci e le comunità del territorio urbano.

Sono invitati a partecipare, in particolare, i fedeli delle parrocchie ricomprese nel territorio della Forania Urbana e cioè quelli della parrocchia Cattedrale di San Massimo e delle parrocchie di: Cristo Re, San Biagio, San Flaviano, San Francesco di Paola, San Giuseppe Artigiano, San Marco Evangelista, San Paolo di Barete, San Pietro a Coppito, San Silvestro, Santa Giusta, Santa Maria del Soccorso, Santa Maria di Roio, Santa Maria Paganica, Santa Rita, Santi Marciano e Nicandro e San Vito alla Rivera.

Il ritrovo, anche per le comunità religiose, per gli appartenenti alle aggregazioni laicali e alle confraternite del territorio urbano, e per quanti altri vogliono condividere il pomeriggio di grazia, è alle ore 16,50, sul sagrato della Basilica così da poter iniziare all’esterno alle ore 17,00 la Liturgia Penitenziale, presieduta dal Cardinale Petrocchi, per poi entrare processionalmente in chiesa per il prosieguo della liturgia, con l’ascolto della Parola di Dio e la riflessione che terrà don Luigi Maria Epicoco, e quindi la celebrazione individuale del sacramento della Riconciliazione con i vari confessori presenti nelle postazioni allestite lungo le navate laterali della basilica.

Alle ore 18,00 seguirà la Santa Messa della V domenica del Tempo Ordinario presieduta dall’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Petrocchi, concelebrata dai parroci e sacerdoti del centro città e animata dal Coro della Basilica di San Bernardino. Pertanto, nelle chiese e basiliche del centro storico e del territorio urbano, le sante messe della sera di domenica 4 febbraio non saranno celebrate.