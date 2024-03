DOMENICA PROSSIMA LA CROCE DELLA PACE SARA’ ACCOLTA SUL PIAZZALE DELLA BASILICA DI COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Domenica 17 marzo alle ore 17,30 l’Arcidiocesi dell’Aquila accoglierà, sul piazzale di Collemaggio, l’arrivo della Croce della Pace che, in questo tempo di grazia particolare della Quaresima, per iniziativa della CEAM, sta girando e sostando fra le 11 diocesi della regione ecclesiastica di Abruzzo e Molise al fine di sostenere, con una preghiera forte e continua, la richiesta di pace vera e duratura fra le popolazioni in guerra. Si invita a partecipare numerosi e a dare comunicazione dell’evento in parrocchie, comunità e aggregazioni laicali per ritrovarsi insieme come Comunità Diocesana, con il Cardinale Arcivescovo e l’Arcivescovo Coadiutore, a ricevere questo simbolo della cristianità pensato, in una forma originale, dalla Pastorale Giovanile Regionale. Seguirà alle ore 18,00 la Santa Messa in Basilica presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi e animata dalla Sezione Giovani del Coro Diocesano San Massimo.

Nei successivi dieci giorni la Croce della Pace sosterà in alcune chiese e parrocchie della Diocesi secondo la seguente programmazione: 18 marzo -19 marzo (mattina): Parrocchia di San Pio X in Torrione; 19 marzo (pomeriggio) – 20 marzo: Basilica di San Giuseppe Artigiano; 21 marzo – 22 marzo (mattina): Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante); 22 marzo (sera): Basilica di Santa Maria di Collemaggio per Via Crucis Diocesana ore 20,30; 23 marzo: Parrocchie di Cese di Preturo e Collettara; 24 marzo (mattina): Basilica di Santa Maria di Collemaggio (Messa domenica delle Palme); 24 marzo (pomeriggio) – 25 marzo: Parrocchia di Santa Maria Assunta in Paganica; 26 marzo – 27 marzo: Convento di Santa Chiara dei Frati Cappuccini; 28 marzo: Basilica di Santa Maria di Collemaggio (Messa Crismale ore 10,00).