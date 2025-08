DOMENICA PROSSIMA SU LA 7 IL PROGRAMMA “L’ITALIA PIU’ BELLA CHE C’E'” FA TAPPA A NAVELLI

NAVELLI – Domenica 10 agosto, il programma “L’Italia più bella che c’è”, su La7.it, condotto da Stefano Bini, visiterà il territorio e in particolare Navelli nell’aquilano. Si tratta di un viaggio che parte dal racconto del borgo, Palazzo Santucci, Palazzo de Roccis e la Chiesa di Santa Maria in Cerulis, fino ai campi di zafferano e la festa della Panarda. Lo zafferano esportato in tutto il mondo, sarà il protagonista di due ricette che Stefano realizzerà con una cuoca del territorio.

