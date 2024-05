DOMENICA PROSSIMA TORNEO DI CALCIO MULTIETNICO NELL’AREA SPORT DELLA FRAZIONE AQUILANA DI MONTICCHIO

L’AQUILA – Domenica 26 maggio si terrà la nona edizione del torneo di calcetto multietnico “Uefa champions shqip”, l’unico torneo multietnico regionale in Abruzzo. Si tratta di un evento di grande rilevanza, che riesce ad attirare numerose squadre anche da altre regioni e che evede il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila.

Il torneo partirà alle ore 9 presso i campi sportivi dell’area sport di Monticchio, dove si affronterranno ben 18 squadre.

A promuovere l’evento è l’associazione culturale Rilindja: “Il nostro è un intento molto importante: promuovere l’inclusione e l’integrazione tra le persone, valori in cui, come ragazzi di seconda generazione, crediamo profondamente”, dichiara il presidente dell’associazione Abdula Duli Salihi.

Una giornata in cui si riesce, ogni anno con rinnovato vigore, ad abbattere la discriminazione: giovani di varie comunità competono riuniti in un unica squadra e sotto un unico nome, con lo scopo di vincere e divertirsi; negli ultimi anni l’appuntamento ha riscosso grande successo anche tra gli aquilani e di questo l’associazione è felice e grata.

Il torneo rappresenta una preziosa occasione d’incontro tra i giovani, sopratutto in un periodo storico come l’attuale, nel quale la società è pervasa dalla digitalizazzione che, talvolta, limita la socialità tra le persone: “Oggi i nostri ragazzi sono abituati a relazionarsi prevalentemente in modo virtuale – aggiunge il presidente dell’associazione Rilindja Abdula “Duli” Salihi – per questo crediamo che l’appuntamento di domenica possa essere un’opportunità importante ed entusiasmante di contatto genuino e diretto, come solo lo sport sa offrire”.

La premiazione avverrà alla presenza dell’ambasciatore della Macedonia del Nord sua eccellenza Vesel Memedi, ambasciatrice del Kosovo sua eccellenza Lendita Haxhitasim, assessore regionale alle politiche sociali e cultura Roberto Santangelo e assessore comunale allo Sport Vito Colonna.