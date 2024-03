DOMENICA RIUNIONE DEL MOVIMENTO 5STELLE A CHIETI PER ANALIZZARE I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI

CHIETI – “Domenica ci troveremo a Chieti per analizzare insieme i risultati della competizione elettorale regionale appena conclusa”, dichiara Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle.

“All’indomani del voto – prosegue – ho ritenuto fondamentale riunire la comunità del Movimento 5 Stelle per un’analisi del risultato elettorale. Dopo un esito poco entusiasmante, in cui il M5S poteva e doveva fare di più, ho scelto proprio la città di Chieti, ovvero il capoluogo di provincia in cui abbiamo avuto il miglior risultato con 3,5 punti percentuali in più rispetto alla media regionale”.

“Non solo Chieti: ci sono molti comuni che hanno raggiunto un buon risultato ed è giusto ringraziare tutti quelli che hanno lavorato bene. Questo il punto da cui ripartire. Abbiamo il dovere di continuare il confronto con la nostra base, gli iscritti e i simpatizzanti del M5S per analizzare i nostri punti deboli e i punti di forza. Dobbiamo altresì rafforzare le città della costa come Vasto e Ortona, in cui c’è stato un calo di consenso importante, che non possiamo permetterci. Riprendiamo il nostro lavoro, noi ci siamo più presenti di prima ed ora ovunque”, conclude Torto.