DOMENICA SI CORRE LA STRACITTADINA ALL’AQUILA: ECCO COME CAMBIA LA VIABILITA’

L’AQUILA – Domenica prossima si corre la Stracittadina e la manifestazione sportiva avrà il seguente percorso: Piazzale Collemaggio (partenza), Viale Collemaggio, Viale F. Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Via Sallustio, Via Camponeschi, Via Andrea Bafile, Piazza Palazzo, Corso Principe Umberto, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Battaglione Alpini, Via delle Medaglie d’Oro, Castello cinquecentesco (giro), Via Pio Iorio, Via Zara, via Signorini Corsi, Via Maiella, Via Invalidi della Guerra, Via Vincenzo Gentile, Via Berardino Marinucci, Via Santa Maria a Forfona, Via Maiella, Via Panfilo Tedeschi, Portici di San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Via Indipendenza, Via Monte Guelfi, Corso Federico II, Viale F. Crispi, Villa comunale (arrivo).

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, che interesserà gran parte del centro storico aquilano, il Comando di Polizia municipale ha emesso una ordinanza contenente modifiche alla viabilità. Per la giornata di domenica prossima, pertanto, sono previste le seguenti disposizioni:l’istituzione del divieto di transito dalle ore 09:30 alle ore 12:00 lungo le seguenti strade e/o piazze: Via Caldora, Piazzale Collemaggio, Viale Collemaggio, Viale F. Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Via Sallustio, Via Camponeschi, Via Andrea Bafile, Piazza Palazzo, Corso Principe Umberto, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Battaglione Alpini, Via delle Medaglie d’Oro, Castello cinquecentesco (giro), Via Pio Iorio, Via Zara, via Signorini Corsi, Via Maiella, Via Invalidi della Guerra, Via Vincenzo Gentile, Via Berardino Marinucci, Via Santa Maria a Forfona, Via Maiella, Via Panfilo Tedeschi, Portici di San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Via Indipendenza, Via Monte Guelfi, Corso Federico II, Viale F. Crispi; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri in Viale Collemaggio; l’istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Strinella in Via Pescara, tratto compreso tra le intersezioni con Via Tagliacozzo e Via Strinella dalle ore 9:30 alle ore 12:00.