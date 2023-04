DOMPE’, MARSILIO: “SETTORE FARMACEUTICO ASSET STRATEGICO PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Il farmaceutico è uno dei settori in costante crescita, e rappresenta un asset strategico per l’Abruzzo per innovazione, competitività e ricerca, con al centro i temi sanitari e il benessere dell’intera comunità”.

Lo ha detto il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, intervenendo oggi a L’Aquila nel corso dell’evento organizzato da Farmindustria su “Innovazione e produzione di valore” per presentare la realtà dell’industria farmaceutica sul territorio e in Italia e per festeggiare i 30 anni dalla nascita dello stabilimento Dompè a L’Aquila, alla presenza del ministro Anna Maria Bernini.

“La Regione Abruzzo ha accompagnato e seguito i principali fattori di espansione e di competitività di queste industrie farmaceutiche attraverso contratti istituzionali di sviluppo che abbiamo finanziato, supportato e sviluppato in questi anni e continueremo a farlo perché questa industria porta un valore aggiunto importante sugli investimenti e sulla ricerca scientifica, in particolare.”

“Più del 20 per cento della ricerca in Abruzzo viene fatta in questo settore che guarda con sempre maggiore attenzione alla salute, al benessere e alla formazione delle persone garantendo continuità e accesso alle cure a tutti i cittadini”, ha concluso Marsilio.