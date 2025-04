DON COSIMO, NOTO PRETE INFLUENCER, FA TAPPA DOMANI A MANOPPELLO NEL PROGRAMMA RAI “I FATTI VOSTRI”

MANOPPELLO – Don Cosimo Schena, il prete influencer più amato e seguito sui social in Italia, farà tappa a Manoppello (Pescara) venerdì 4 aprile per la sua rubrica “I Santuari”, all’interno del programma “I Fatti Vostri” su Rai Due alle 11:55. Un’occasione speciale per immergersi nella spiritualità e nella bellezza del Volto Santo, custodito nel suggestivo santuario abruzzese. Un appuntamento da non perdere per i tanti fedeli che lo apprezzano.

