DONATA DAI CARABINIERI ALL’ANPI DI TERAMO UNA CARTELLA CON MEDAGLIA DEDICATA ALL’EROE D’ACQUISTO

TERAMO – Questa mattina, nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone, alla presenza del Segretario Provinciale dell’ANPI Pino Casalena, ha consegnato a Antonio Topitti Presidente della Sezione ANPI di Teramo intitolata a “Manfredo Nobilj”, un folder in edizione limitata contenente una medaglia di bronzo e una serigrafia dedicate al V.Brig. M.O.V.M. “alla memoria” Salvo D’Acquisto.

Il folder che giunge direttamente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e destinato al Presidente è stato realizzato in occasione dell’80° anniversario del sacrificio del V.Brig. M.O.V.M. “alla memoria” Salvo D’Acquisto, immolatosi il 23 settembre 1943 a Palidoro (Roma) per salvare la vita di ventidue ostaggi innocenti, in procinto, per rappresaglia, di essere passati per le armi dalle forze di occupazione tedesche.

Nel corso dell’incontro il Colonnello Saccone ha fatto dono ai due ospiti del “Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri” edizione 2024.