DONATA DAL SINDACATO DI POLIZIA UNA CUCINA AL REPARTO DI CARDIOLOGIA DELL’OSPEDALE DI PESCARA

PESCARA – Oggi, 3 novembre 2023, si è svolta la cerimonia di donazione di una nuova cucina con elettrodomestici per il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara.

Erano presenti il Segretario Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) Orazio Colantuono con i segretari Marco Olivastri e Mauro Di Persio, il Direttore della UOC di Cardiologia con Utic Leonardo Paloscia, il Responsabile medico della UOS UTIC Massimo Di Marco e il coordinatore infermieristico della UOC di Cardiologia con Utic Nicola Cifaratti.

L’acquisto della cucina è stato possibile grazie ad una raccolta fondi organizzata dal Sindacato di polizia Siulp, con il contributo, in qualità di sponsor, anche della BCC Abruzzo di Cappelle sul Tavo presidente Michele Borgia e dalla Poliss Onlus (Associazione di poliziotti) Presidente Mauro Di Persio. Nel corso dell’evento i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di tale donazione, che sottintende una grande sensibilità nei riguardi dei pazienti e degli operatori sanitari. Il direttore Paloscia ha espresso piena gratitudine “per la donazione e per il segnale di attenzione che il Siulp ha voluto rivolgere alla Cardiologia di Pescara. “Siamo sempre presenti e cerchiamo di accogliere tutte le richieste” – ha affermato il Segretario provinciale Siulp, Colantuono” – “Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor e i colleghi, che sono stati così generosi, nonché la Direzione del reparto che ci ha permesso di dimostrare, con questo dono, la nostra vicinanza all’Ospedale di Pescara”.