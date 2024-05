DONATA UN’ISOLA NEONATALE ALL’OSPEDALE DI PESCARA DALLA FAMIGLIA DI PROPERZIO

PESCARA – Questa mattina, nella UOC Neonatologia e TIN dell’Ospedale di Pescara, si è svolta la cerimonia di donazione di un’isola neonatale, frutto della generosità della famiglia Di Properzio, rappresentata da Roberto Di Properzio, Amministratore Delegato della ditta Di Properzio Commerciale srl.

Il dono, accolto con gratitudine dal Direttore Generale della ASL di Pescara Vero Michitelli, dal Direttore della UOC Neonatologia, Susanna Di Valerio, dalla coordinatrice infermieristica Lorella Di Pietro e da tutto il personale presente, rappresenta un gesto di grande valore che arricchisce il reparto di un’apparecchiatura all’avanguardia.

L’isola neonatale donata è un dispositivo di ultima generazione in grado di offrire al neonato, sia prematuro che nato a termine, un ambiente confortevole e termicamente idoneo a garantirne il benessere e lo sviluppo. Dotata di un sistema radiante, bilancia di pesatura, aspiratore, pulsossimetro e dispositivo per la ventilazione, l’isola neonatale, grazie alla sua struttura in plexiglass, consente un’osservazione continua del piccolo paziente e un facile accesso da parte dei genitori.

“Siamo grati alla Famiglia Di Properzio per questo dono prezioso – ha dichiarato Michitelli – un gesto di grande generosità che dimostra un’attenzione particolare ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie. La loro sensibilità e il loro sostegno ci permettono di offrire cure sempre più avanzate.”

La donazione odierna si aggiunge alle numerose iniziative di beneficenza che supportano il Reparto di Neonatologia, permettendo di assistere neonati con patologie complesse e di età gestazionale estremamente ridotta, prematuri estremi anche inferiori alle 24 settimane, neonati chirurgici e con patologie respiratorie acute come le bronchioliti.

L’UOC Neonatologia di Pescara rappresenta un centro di eccellenza per la cura dei neonati prematuri, con patologie complesse e gravi problemi respiratori. L’équipe medica e infermieristica, altamente qualificata e professionale, è in grado di affrontare le sfide più impegnative anche grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come l’isola neonatale, che contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità delle cure e il comfort dei piccoli pazienti.

Un sentito ringraziamento alla Famiglia Di Properzio per il loro gesto di grande generosità e a tutti coloro che, con il loro sostegno, contribuiscono a rendere l’Ospedale di Pescara un punto di riferimento per la cura dei neonati.