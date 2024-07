DONATE ATTREZZATURE MEDICHE DAL SIULP DI PESCARA ALLA DIABETOLOGIA PEDIATRICA DI CHIETI

CHIETI – La sezione di Pescara del Sindacato unitario lavoratori di polizia (Siulp) ha donato attrezzature mediche al Servizio regionale di diabetologia pediatrica di Chieti, di cui è responsabile Stefano Tumini. Si tratta, in particolare, di statimetri e bilance per bambini e neonati che saranno utilizzate per i piccoli pazienti con diabete e patologie endocrine seguiti dall’unità operativa attiva nell’ospedale di Chieti.

Il dono è stato reso possibile grazie all’impegno di Orazio Colantuono, segretario provinciale Siulp di Pescara, e di Mauro Di Persio, delegato regionale Siulp, i quali hanno organizzato le attività benefiche e la raccolta fondi. Il gesto rinnova la grande attenzione più volte manifestata dai lavoratori della Polizia per i bambini con patologie croniche di tutto l’Abruzzo.

Al momento della consegna erano presenti il direttore medico dell’ospedale di Chieti, Fernando di Vito, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo, Daniele D’Amario, e il segretario regionale Siulp, Luca Di Paolo.