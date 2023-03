DONATI TRE PC DAL ROTARY CLUB L’AQUILA AL REPARTO DI ORTOPEDIA: “UN PICCOLO GESTO PER DIRE GRAZIE”

L’AQUILA – Un nuovo service per il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia che ha donato tre Pc all’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila guidata dal dott. Olivo Colafarina.

Un piccolo gesto per alleggerire il lavoro del personale dell’unità operativa che vuole essere anche un ringraziamento per tutti i sanitari che si impegnano ogni giorno per assistere utenti e pazienti. Sponsor dell’iniziativa l’azienda Micron, dalla quale provengono i monitor e l’Agenzia Reale Mutua L’Aquila dalla quale provengono le colonnine dei computer.

La consegna è avvenuta alla presenza del primario, Colafarina, del Presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia Alberto Villani, nella doppia veste anche di titolare dell’agenzia assicurativa, e del Segretario del Club Stefano Di Cocco.