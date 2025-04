DONATO DAL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI, LUONGO, UNO STEMMA DELL’ARMA AL SINDACO DI AVEZZANO

AVEZZANO – In occasione della cerimonia ufficiale per l’attribuzione della benemerenza civica a Giuseppe Giangrande e alla figlia Martina, tenutasi ieri presso il Comune di Avezzano (AQ), il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha fatto dono al sindaco Giovanni Di Pangrazio delllo stemma dell’Arma, personalmente firmato.

Un gesto di alto valore simbolico, che sancisce il profondo legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità avezzanese, nel segno della condivisione di ideali come il dovere, la legalità e il servizio al Paese. Il crest, emblema araldico che rappresenta l’identità e l’onore dell’istituzione, porta inciso il motto “Nei Secoli Fedele” e suggella con la firma del Comandante Generale l’importanza dell’incontro.

“Ricevere il crest dell’Arma – ha dichiarato il sindaco Giovanni Di Pangrazio – è un onore che custodirò a nome dell’intera città. Ringrazio il Generale Luongo per la presenza e per il gesto carico di significato: un segno tangibile del rispetto e della collaborazione che unisce le nostre istituzioni”.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari, in un clima di profonda emozione e gratitudine, soprattutto per il tributo reso al carabiniere Giuseppe Giangrande, simbolo vivente del sacrificio e dell’impegno per la collettività e alla figlia Martina, nata ad Avezzano, Cavaliere della Repubblica, presente in sala consiliare.