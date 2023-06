DONATO UN ECOGRAFO ALL’OSPEDALE DI PENNE DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPPELLE SUL TAVO

PESCARA – La Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo dona un ecografo alla Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero S. Massimo di Penne.

Nelle scorse settimane il prof. Michele Borgia, in qualità di legale rappresentante della BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo, con sede legale in Cappelle Sul Tavo, via Umberto I n°78/80, ha donato alla Asl di Pescara un ecografo 4.0 e tablet , da destinare alla Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Penne.

A ricevere il dono e a ringraziare per l’utile dispositivo, erano presenti la Coordinatrice della Funzione Medica di Presidio di Penne dr.ssa Lara Costanzi e il dirigente medico responsabile della Uosd di Chirurgia dr. Nicola Pitrelli.

