DONATO UN ECOGRAFO DI ULTIMA GENERAZIONE AL REPARTO DI CHIRURGIA SENOLOGICA DELL’OSPEDALE DI ORTONA

ORTONA – “Una donazione importante, che testimonia quanto sia preziosa per un ospedale l’attività del volontariato e delle energie positive che riesce a mobilitare”.

Così il Direttore generale della Asl Thomas Schael, che questa mattina a Ortona ha reso omaggio all’impegno dell’Associazione Gaia e del Comune di San Martino sulla Marrucina per acquistare l’ecografo di ultima generazione donato alla Chirurgia Senologica.

Hanno messo insieme le forze per far fronte a un acquisto rilevante, facendo leva sul coinvolgimento di tanti donatori e abitanti del piccolo Comune che non hanno fatto mancare il proprio contributo, come è stato sottolineato anche dal Sindaco Antonio Masciarelli e da Patrizia Bonora, presidente di Gaia. A loro è stata consegnata una targa che Simona Grossi, Direttore dell’Unità operativa, ha fatto realizzare come espressione di gratitudine della Chirurgia Senologica.