TERAMO – Donazione di organi nella notte al Mazzini. Si tratta di un 51enne della provincia di Pescara giunto con l’elisoccorso in condizioni critiche all’ospedale di Teramo. L’uomo è arrivato con un’emorragia cerebrale devastante al Mazzini ed è stato immediatamente trattato e ricoverato in Rianimazione. il quadro clinico è via via peggiorato sempre più fino a quando l’8 luglio è stata diagnosticata la morte. E’ seguito l’accertamento di morte con criteri neurologici. I familiari, distrutti dal dolore, hanno scelto con un grande gesto di solidarietà verso il prossimo di donare la vita a chi attende un trapianto.

E’ partita dunque tutta la macchina organizzativa per procedere alla donazione: nella notte tre equipe da Lazio e Abruzzo sono giunte al Mazzini per il prelievo di cuore fegato, reni e cornee. “Grazie anche al complesso lavoro di tutti gli operatori sanitari e coordinamenti della rodata rete trapianti ancora una volta si ripete il miracolo della vita donata. Il gesto d’amore dei familiari dell’uomo ha consentito di donare la vita a cinque pazienti: non posso che ringraziarli a nome di tutta la comunità e stringermi attorno al loro dolore”, ha commentato il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia. Le operazioni di prelievo si sono concluse da poco.

DONAZIONE DI ORGANI NELLA NOTTE ALL’OSPEDALE DI TERAMO DOPO IL DECESSO DI UN 51ENNE DEL PESCARESE TERAMO - Donazione di organi nella notte al Mazzini. Si tratta di un 51enne della provincia di Pescara giunto con l'elisoccorso in condizioni critiche...