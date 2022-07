LANCIANO – I Carabinieri di Lanciano stanno indagando sulla morte tragica di Anna Maria D’Eliseo, 60 anni, collaboratrice scolastica all’istituto Eroi Ottobrini di Lanciano, di 60 anni, trovata impiccata nel garage della sua villetta a Lanciano (Chieti) ieri pomeriggio. Il marito, Aldo Rodolfo Di Nunzio, di 70 anni, vigile del fuoco in pensione, dopo aver trascorso la notte in caserma per essere ascoltato, risulta indagato a piede libero.

I militari della locale Compagnia e i colleghi della Sezione investigativa del Comando provinciale di Chieti hanno effettuato una serie di rilievi insieme al medico legale Cristian D’Ovidio e al pm Serena Rossi.

Dagli investigatori nulla trapela riguardo alle condizioni in cui è stato trovato il corpo della donna. Si indaga per stabilire se sia stata uccisa o se si possa ipotizzare l’istigazione al suicidio.

E’ stato il marito stesso a chiamare le forze dell’ordine riferendo di aver trovato la moglie senza vita nel garage di casa. Nella notte sono state raccolte anche altre testimonianze di familiari e conoscenti per ricostruire le ultime ore di vita della donna. In città la coppia è molto conosciuta. La salma è all’obitorio di Chieti per l’autopsia.

Il Messaggero riporta le testimonianze delle parenti della donna, che hanno raccontato del suo crescente disagio per l’atteggiamento “oppressivo” del marito, tanto da pensare ad una separazione.