DONNA E CAGNOLINO AGGREDITI DA UN LUPO A PALOMBARA: CONVINTI GLI ANIMALISTI, ” NON VA SOPPRESSO”

CHIETI- “Tutta la nostra solidarietà, vicinanza e i migliori auguri per una pronta guarigione per la signora che si è fatta male cadendo durante l’aggresione del lupo che ha portato via il suo cagnolino mentre era a spasso per le strade di Palombaro in provincia di Chieti”.

La presa di posizione arriva dall’Associazione italiana per la difesa di animali e ambiente di Milano.

“Si tratta di una esperienza drammatica che è poi costata anche la vita al cagnolino di famiglia una vicenda sulla quale però è facile dare il fianco a richieste di soluzioni drastiche ed estreme. Sono diverse le voci che si sono levare per chiedere l’abbattimento del lupo in questione, Noi invece chiediamo che ovviamente non ci siano conseguenze per il lupo e crediamo giusta la decisione di monitorare con un collare questo animale per verificare il suo comportamento ed eventualmente correggere il comportamento ma riteniamo che sia da scartare a priori l’ipotesi abbattimento, il lupo fa il lupo e non per questo deve essere ucciso”.