DONNA INFORTUNATA A CAMPO FELICE, DUE ALPINISTI BLOCCATI SUL GRAN SASSO, IN AZIONE ELISOCCORSO

L’AQUILA – Una donna a Campo Felice e due alpinisti bloccati sul Gran Sasso: a soccorrerli questa mattina gli elicottero del Soccorso alpino e speleologico.

La donna aveva riportato un trauma a un arto inferiore, le prime cure sono state effettuate in loco da un medico e da un infermiere, poi l’elicottero ha trasportato la donna all’ospedale dell’Aquila.

Sul Gran Sasso gli alpinisti sono stati bloccati dal maltempo sopra i Prati di Tivo, e dopo il recupero sono stati trasportati in elicottero a Campo Imperatore.