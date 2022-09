DONNA INVESTITA DA AUTO IN FUGA A MONTESILVANO: INDIVIDUATO PIRATA DELLA STRADA

MONTESILVANO – Individuato dai carabinieri il pirata della strada che nella notte si era dato alla fuga dopo aver investito, sul lungomare di Montesilvano (Pescara), una donna di 79 anni, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’uomo è stato rintracciato a Giulianova (Teramo).

A lui i militari dell’Arma della Compagnia di Montesilvano, supportati dai colleghi di Giulianova, sono arrivati grazie alle indagini avviate subito dopo il fatto.

L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Aldo Moro. La donna è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Le indagini e gli accertamenti dei carabinieri proseguono.