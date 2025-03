DONNA MORTA DOPO ESSERE STATA SBALZATA DALLA MOTO: IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI PESCARA

PESCARA – “Con profondo dolore ho appreso della tragica scomparsa della cara Francesca Ferrari. In un momento così difficile, voglio esprimere tutta la mia vicinanza e il mio affetto all’amico Lucio Di Giovanni. Nessuna parola può colmare un vuoto così grande, né alleviare il dolore che lui e la sua famiglia stanno affrontando in queste ore, specialmente dopo i lutti improvvisi degli ultimi anni che hanno profondamente segnato Lucio e i suoi cari. Sono vicino a Lucio, con il cuore e con il pensiero, nella speranza che l’affetto delle tante persone che gli vogliono bene possa dargli almeno un minimo di conforto”. Così il sindaco di Pescara Carlo Masci in riferimento al grave incidente stradale avvenuto ieri in A 25 tra Bussi e Popoli in provincia di Pescara dove la donna è stata sbalzata dalla moto.

