“DONNE, DIRITTO, LAVORO”: A SULMONA EVENTO CON CANDIDATE PD A SOSTEGNO DI FIGORILLI SINDACO

SULMONA – “Donne, diritto, lavoro”.

Questo il titolo dell’evento che si terrà a Sulmona venerdì 9 maggio, alle 18 presso, nel comitato elettorale del candidato a sindaco Angelo Figorilli, presentato questa mattina nella sede del Pd.

L’incontro, organizzato dalla portavoce delle Democratiche della provincia dell’Aquila, Eva Fascetti, con il supporto logistico della coordinatrice territoriale, Maria Silvia Di Giovanni, vedrà gli interventi delle candidate del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative. A tenere la relazione conclusiva sarà la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd Marta Bonafoni.

“Riteniamo che questo incontro sia assolutamente necessario e utile per far conoscere i programmi delle candidate del Partito democratico e soprattutto mettere in luce le criticità presenti nella città di Sulmona in termini di diritto alla salute e diritto al lavoro che, mai come in questi tempi, rappresentano delle priorità che con Angelo Figorilli e tutta la sua squadra verranno affrontate con competenza e spirito costruttivo”, sottolinea in una nota Fascetti.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, il segretario regionale del Partito democratico Daniele Marinelli, la portavoce regionale delle Democratiche Roberta Tommasi e il segretario provinciale dell’Aquila Stefano Albano.