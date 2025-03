DONNE VITTIME DI VIOLENZA: CPO ABRUZZO, MANIFESTAZIONE INTERESSE PROGETTO “ON THE ROAD”

L’AQUILA – Pubblicato sul sito del Consiglio regionale il modulo per presentare la manifestazione di interesse ad aderire al progetto “On the road”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e finalizzato al reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunità di sviluppo, autonomia e inclusione.

A comunicarlo, in una nota, è la presidente della Cpo Rosa Pestilli che spiega come al progetto potranno aderire Istituzioni, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali, Centri Antiviolenza, Università, Asl, Associazioni del terzo settore, Ecad, Comuni, Agenzie di intermediazione e somministrazione al lavoro, Autorità Garanti, Consigliere di Parità, Ordini professionali, Commissioni per le pari opportunità e altri Enti.

“On the road” si propone di promuovere la diversity per valorizzare i talenti femminili nelle aziende; incentivare l’occupazione femminile, in particolare per le donne vittime di violenza; creare eque opportunità di carriera e ridurre il divario salariale di genere; sostenere l’innovazione sociale e la valorizzazione del merito” ha sottolineato Pestilli.

La manifestazione di interesse è scaricabile al seguente link: https://www.crabruzzo.it/contenuti/anno-2025-0