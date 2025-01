DOPO ROCCARASO ANCHE PASSOLANCIANO PREPARA STRETTA BUS, IN ARRIVO AREE DEDICATE

CHIETI – Dopo il caso di Roccaraso, presa d’assalto da diecimila turisti che hanno “invaso” le piste da sci e intasato il traffico sulle strade, per Passolanciano si gioca d’anticipo al fine di evitare il caos, soprattutto alla luce della scarsità di aree di sosta per auto private e autobus.

E la situazione del traffico veicolare e dei parcheggi nel comprensorio montano di “Passolanciano-Majelletta” in relazione all’afflusso turistico dei fine settimana, è stata una delle questioni esaminate oggi con la partecipazione da remoto dei sindaci dei Comuni di Pretoro e Rapino, nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto di Chieti, Gaetano Cupello.

Il sindaco di Pretoro ha assicurato che verrà adottata, nel prossimo fine settimana o in quello successivo, una apposita ordinanza con cui viene disposto che i pullman di turisti e frequentatori della montagna, dopo aver fatto scendere i passeggeri, dovranno recarsi a valle in un’apposita area dedicata, al fine di evitare il congestionamento del traffico e delle aree di parcheggio ubicate nel Comprensorio.

Nelle scorse settimane, proprio a Passolanciano, gli operatori avevano lamentato una fortissima riduzione delle presenze turistiche in seguito alla decisione, presa dall’Anas, di chiudere la strada di accesso dal versante dì Lettomanoppello in previsione di nevicate che, poi, non si sono verificate. Con disdette nei ristoranti, negli alberghi e per le lezioni di sci.

L’ordinanza sindacale di prossima emanazione dovrebbe evitare il caos parcheggi a Passolanciano.