DOPPIA FESTA PER “I CAVALIERI DI SANT’AGNESE”, NUOVO DIRETTIVO E 40 ANNI DELLA CONFRATERNITA

L’AQUILA – Doppia festa per la congrega “I Cavalieri di Sant’Agnese”, che nel giorno dedicato alle malelingue, hanno celebrato la conviviale per le elezioni del nuovo direttivo e per i 40 anni della fondazione confraternita alla Pizzeria Ristorante “La via dei carrettieri” di Barete (L’Aquila).

Inoltre, è stata una serata molto particolare per la congrega del presidente ad honorem Franco Ursini, perché oltre ai ritorni di Antonello Passacantando (nominato Cavaliere errante), Fabrizio Filoni e Gianpiero Zaffiri, nonché il nuovo ingresso di Stefano Di Salvatore, I Cavalieri di Sant’Agnese hanno indossato la nuova divisa con il mantello di color rosso bordeaux.

GLI ELETTI DE I CAVALIERI DI SANT’AGNESE 2025

Presidente: Massimo Zappone; vice presidente: Stefano Castellani; ju segretario: Roberto Marzi; la mamma dejji caxxi dejj’atri: Claudio Lepidi; la lima sorda: Mario Veglioni; la lavannara: Fabrizio Filoni; ju zilluso: Stefano Ferrari.

Ricordiamo i presidenti dall’anno della Fondazione de I Cavalieri di Sant’Agnese nel 1985:

1985 Paolo Serena

1986 Danilo Millimaggi

1987 Paolo Serena

1988 Franco Ursini

1989 Gaetano Faccenda

1990 Gianpiero Lauri

1991 Franco Ursini

1992 Franco Ursini

1993 Paolo Serena

1994 Franco Ursini

1995 Franco Ursini

1996 Gaetano Faccenda

1997 Franco Ursini

1998 Franco Ursini

1999 Franco Ursini

2000 Gianpiero Lauri

2001 Franco Ursini carica a vita

2002 Fabrizio Filoni

2003 Roberto Marzi

2004 Gaetano Faccenda

2005 Danilo Lepidi

2006 Claudio Lepidi

2007 Gianpiero Lauri

2008 Danilo Lepidi

2009 Gaetano Faccenda

2010 Gianfranco Lauri

2011 Claudio Lepidi

2012 Vittorio Olivieri

2013 Luigi Di Massimo

2014 Gianpiero Lauri

2015 Vittorio Olivieri

2016 Danilo Lepidi

2017 Danilo Millimaggi

2018 Sandro Marcantonio

2019 Ugo Visconti

2020 Antonello De Nuntiis

2021 Antonello De Nuntiis

2022 Roberto Marzi

2023 Mario Veglioni

2024 Claudio Lepidi.