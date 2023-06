L’AQUILA – Un territorio florido e inesplorato, come la Toscana di 50 anni fa: questo è quello che pensano dell’Abruzzo tanti americani e inglesi con la passione per l’Italia.

A confermare l’ampia condivisione di questo pensiero è il Times, che di recente ha dedicato un servizio proprio alla regione, “Where to buy property in Abruzzo, Italy”: il quotidiano inglese ha indicato l’Abruzzo come territorio perfetto sul quale investire, soprattutto dal punto di vista immobiliare.

Una regione che “offre sole, mare e piste da sci”. Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate da molteplici investitori britannici, spiccano le delicatezze enogastronomiche, l’ospitalità poco affettata dei locali, e i prezzi ancora abbordabili di tante proprietà immobiliari.

“Per quelli che sono alla ricerca della semplicità e del piacere rustico che caratterizzano lo stile di vita della campagna italiana, l’Abruzzo offre un’alternativa meno sofisticata ma molto più accessibile rispetto alla Toscana e all’Umbria – spiega Liz Rowlinson, cronista del Times – Troverete bellissimi parchi nazionali, villaggi arroccati e feste locali dedicate alle specialità del luogo”.

Uno dei fattori che avrebbe maggiormente influenzato la crescita di interesse da parte degli investitori anglofoni nella nostra regione, sarebbe stato l’avvento della pandemia.

Probabilmente esasperati dal confinamento forzato in spazi cittadini angusti, o semplicemente in cerca di una meta dove andare a godere la pensione, il 90 per cento degli investitori immobiliari stranieri in Italia sarebbe di provenienza USA.

Il dato emerge da un’analisi di uno dei principali canali di accesso al mercato immobiliare italiano, “A Home in Italy”, portale immobiliare diretto dall’inglese Dave Benton. Una volta convalidata l’eleggibilità al visto per la residenza, in moltissimi sono pronti a spendere anche più di 500.000 euro per acquistare una casa indipendente.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel 2021 le trattative immobiliari si sarebbero impennate del 33 per cento dal 2019. Anche gate-away.com, lo skyscanner degli affari immobiliari disponibili in Italia, ha registrato che ben il 31 per cento degli utenti alla ricerca di una proprietà sono situati negli Stati Uniti, seguiti da un 14 per cento di visite dagli UK. La cifra mediamente indicata come budget di partenza per l’investimento è di 133.000 euro.

Tra le località caldamente consigliate nella guida spiccano Sulmona, “famosa per le sue mandorle confettate”, come scrive Rowlinson; Roccaraso per lo sci, e Caramanico Terme.

I borghi medievali più desiderati sarebbero invece Penne, Città Sant’Angelo e Loreto Aprutino, come sottolineato da Keith Purdie, la responsabile dell’agenzia immobiliare “Abruzzo Property of Italy”.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO